Zes jaar celstraf voor mensenhandel

Een 27-jarige man uit Heeswijk-Dinther moet zes jaar de gevangenis in voor mensenhandel en het witwassen van de verdiensten van zijn slachtoffers. Dat is ook wat het Openbaar Ministerie tegen hem had geëist.

De ex-vriendin van de man (23) krijgt voor haar aandeel een celstraf van tweeënhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Zes andere verdachten kregen celstraffen opgelegd van 10 maanden tot 16 maanden, waarvan allen 4 maanden voorwaardelijk.

Illegaal bedrijf

Jarenlang hield Tarik G. er een illegaal bedrijf op na dat jonge kwetsbare vrouwen in de prostitutie liet werken, schrijft Omroep Brabant. De verdachten dwongen tussen augustus 2018 en juni 2020 in totaal vijf vrouwen in de prostitutie, oordeelt de rechtbank.

De hoofdverdachte zorgde onder meer voor werktelefoons en seksadvertenties en regelde samen met zijn medeverdachten de hotels en chalets waar de afspraken met klanten waren. Hij regelde verder dat de medeverdachten de slachtoffers naar afspraken moesten rijden.

Soms bracht de verdachte de vrouwen zelf naar afspraken in Nederland, België en Duitsland, maar meestal bleef hij tijdens de daadwerkelijke seksafspraken op de achtergrond en liet hij dit klusje over aan zijn medeverdachten.

Grove inbreuk

Het Openbaar Ministerie (OM) zet hoog in op het bestrijden van mensenhandel. "De impact op de slachtoffers van mensenhandel is enorm. Het is een grove inbreuk op hun lichaam en geestelijke integriteit, vindt het OM.

Persofficier Janine Kramer: "Het ingewikkelde is dat meerderjarigen prostitué mogen zijn. En je mag in de basis ook pooier zijn, mits er een goede verdeling is qua verdiensten en alleen als de prostitué volledig zelf kan bepalen wat ze doet en met wie. Als je naar deze slachtoffers kijkt kun je je echt afvragen hoe vrijwillig dit allemaal was. Wij menen van niet."

Hoofdverdachte niet bij uitspraak

G. zei eerder op de zitting dat de vrouwen vrijwillig werkten in de prostitutie. Hij was vandaag niet aanwezig bij de uitspraak, ook zijn advocaat was er niet.

Zelf heeft de man steeds tegengesproken dat hij zich bezighield met mensenhandel. "Ik heb nooit iemand gedwongen, ik heb nooit iemand geslagen, ik heb ze altijd netjes betaald."