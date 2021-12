Remkes bij presentatie akkoord: veel moet nog worden ingevuld

Het coalitieakkoord is niet alomvattend, maar onderwerpen als stikstof, klimaat, arbeidsmarkt en onderwijs moeten nog nader worden ingevuld. Dat zei Informateur Remkes bij het aanbieden van het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie aan Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. Zijn collega Koolmees zei dat het hele parlement betrokken moet worden bij de aanpak van problemen, juist omdat die vaak verdergaan dan één kabinetsperiode. "Dat geeft meer ruimte voor debat en dualisme en meer invloed van de oppositiepartijen."

Remkes sprak van een belangrijk moment. "Want ons land heeft dringend behoefte aan een missionair kabinet." Hij zei dat met de lange formatie het geduld van velen op de proef is gesteld. Hij wil dat de politiek gaat evalueren waarom formaties in Nederland tegenwoordig zo lang duren.

Maandagavond werden de onderhandelaars het eens over een akkoord, gisteren stemden de fracties ermee in en vandaag werden nog de laatste details aangepast.

Nog voor de presentatie lekten al verschillende dingen uit, waaronder het motto van het nieuwe kabinet: 'Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst'. Verder werd duidelijk dat de nieuwe coalitie 3 miljard euro wil uittrekken voor lastenverlichting voor met name de middenklasse.

Morgen het Kamerdebat

Morgen is er nog een Kamerdebat. Daarin wordt VVD-leider Rutte aangewezen als formateur. Die gaat de komende weken een kabinet samenstellen bestaande uit twintig ministers en tien staatssecretarissen. Het is de bedoeling dat dit keer de helft uit vrouwen zal bestaan.

Naar verwachting is Rutte ergens in januari klaar. Dan kan de nieuwe ploeg worden benoemd en volgt de bordesscène. De verkiezingen waren op 17 maart, dat is vandaag 273 dagen geleden. En het zal dus nog wel een paar weken duren voordat de formatie helemaal is afgerond.

Het record van de langste formatie werd in oktober al gebroken: tot dan toe stond het op naam van het huidige demissionaire kabinet-Rutte III. De vorming van dat kabinet duurde in 2017 225 dagen.