Ministerie geeft 33 gemeenten extra geld voor 900.000 woningen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken steunt 33 gemeenten met 253 miljoen euro om sneller tienduizenden betaalbare woningen te bouwen. Die zijn bedoeld voor starters of mensen met een middeninkomen. Opgeteld gaat het om 44.277 nieuwe huizen die zijn verdeeld over 36 bouwprojecten.

Eindhoven en Deurne krijgen van het Rijk een forse bijdrage om sneller 4224 huizen te bouwen, meldt Omroep Brabant.

In Utrecht steekt het kabinet 13 miljoen euro in woningbouw in de wijk Overvecht. Het gaat om ruim tweeduizend woningen.

De gemeente Assen krijgt rijksgeld om 866 huizen te bouwen. De stad wil de komende 10 tot 20 jaar 1300 huizen bouwen, schrijft RTV Drenthe.

8000 woningen in Gelderland

In Gelderland profiteren acht gemeenten van financiële hulp vanuit Den Haag. Die mogen samen bijna 8000 woningen bouwen, meldt Omroep Gelderland. De meeste komen in Culemborg (1895), Apeldoorn (1387) en Arnhem (1221).

Andere steden die er met overheidsgeld woningen bij krijgen zijn onder meer: Amsterdam (3914), Barendrecht (3055), Zwolle (2900), Amersfoort (2490), Groningen (1850) en Rotterdam (1532).

Derde ronde Woningbouwimpuls

Het gaat hier om de derde ronde van de Woningbouwimpuls waarvoor gemeenten zich bij het Rijk konden aanmelden. De komende 10 jaar moeten 900.000 huizen worden gebouwd. Voor volgend jaar heeft het Rijk opnieuw 250 miljoen euro beschikbaar.