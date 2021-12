Leidse studenten protesteren opnieuw tegen slimme camera's

Het protest vandaag was bij het Wijnhavengebouw in Den Haag, dat onderdeel is van de universiteit in Leiden.

De studenten zijn over meer dingen ontevreden. Zo vinden ze dat er niet goed wordt geluisterd naar input van de universiteitsraad, docenten en studenten. Daarnaast zou het onderwijs verslechteren door flexcontracten en volgens studenten zijn faciliteiten niet in orde. "We hebben nog een heleboel om over in gesprek te gaan", stelt Wiebes.

Communicatie over camera's had beter gemoeten

De universiteit erkent dat de communicatie over de camera's beter had gemoeten. "De camera's hingen er al en de studenten wisten dat niet. Zo moet je dat natuurlijk niet aanpakken", zegt een woordvoerder tegen Omroep West.

Signalen en zorgen over de camera's worden serieus genomen, zegt de universiteit. "Dat is ook de reden dat de camera's uitstaan." De camera's gaan niet ineens weer aan, garandeert de woordvoerder. Er wordt eerst extern onderzoek gedaan en de resultaten worden afgewacht. "Op basis van die feiten nemen we dan een besluit."

De universiteit herkent zich niet in de verdere kritiek van de studenten. "Maar het signaal is duidelijk. Dat moeten we respecteren."