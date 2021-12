Aangespoelde dolfijn Oosterschelde waarschijnlijk gebeten door zeehond

Een dolfijn die begin deze maand dood werd gevonden in de Oosterschelde, is waarschijnlijk gebeten door een grijze zeehond. Volgens onderzoeker Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht is dat opmerkelijk. Voor zover bekend is het de eerste keer dat zo'n zeehond een tuimelaar aanvalt, schrijft Omroep Zeeland.

De dolfijn werd voor het eerst in oktober in de Oosterschelde gezien. De dieren horen daar eigenlijk niet. "Het is geen goed leefgebied voor ze. Ze leven op open zee, niet in een afgesloten gebied als de Oosterschelde, waar niet voldoende of niet het juiste voedsel te vinden is", zei Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn eerder.

De organisatie hoopte dat het dier de weg terug zou vinden naar de Noordzee, maar dat is 'm niet gelukt. Begin december werd de dolfijn dood gevonden tussen Poortvliet en Scherpenisse.

Uit onderzoek blijkt nu dus onder meer dat het dier waarschijnlijk is gebeten door een zeehond. "De tuimelaardolfijn had ontstoken bijtwonden op het lijf die passen bij de bijtafdrukken door een grijze zeehond", zegt IJsseldijk. Ook blijkt uit het onderzoek dat het dier een longontsteking had.

IJsseldijk denkt dat de dolfijn bij de stranding nog leefde.