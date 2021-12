President van de Filipijnen toch geen kandidaat voor senaat

President Duterte van de Filipijnen stelt zich om onbekende redenen toch niet kandidaat voor de senaat. Een maand geleden liet hij weten na zijn presidentschap tot senator verkozen te willen worden.

De 76-jarige Duterte is nog tot volgend jaar juni president. Volgens de grondwet kan hij daarna niet meer gekozen worden voor een nieuwe termijn van zes jaar.

Zijn partij heeft geen verklaring gegeven, maar zijn woordvoerders benadrukken dat Duterte zich zal inzetten voor eerlijke, geloofwaardige en vrije verkiezingen in 2022.

In oktober had Duterte juist gezegd zich volledig terug te willen trekken uit de politiek na zijn presidentschap. Later leek het er even op dat hij met zijn dochter de strijd aan zou gaan om het vicepresidentschap, maar ook dat bericht werd later tegengesproken.

Internationaal Strafhof

Duterte staat bekend om zijn soms botte uitspraken. Zijn keiharde aanpak van de drugscriminaliteit heeft geleid tot de standrechtelijke executie van mensen, die soms alleen nog maar werden verdacht van drugsgebruik.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag doet onderzoek naar mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door Duterte, maar aan dat onderzoek wenst hij niet mee te werken.