Nieuwe programma's op NPO Radio 1, Hans Hogendoorn stopt als zenderstem

In de programmering heeft de zender vooral op doordeweekse middagen wijzigingen doorgevoerd. Het VPRO-programma Bureau Buitenland verhuist van de avond naar de middag, gevolgd door het nieuwe MAX-programma Villa VdB met presentator Jurgen van den Berg. Eind oktober maakte hij al bekend dat programma te gaan maken. Astrid Kersseboom neemt per volgend jaar de presentatie van hem over van het NOS Radio 1 Journaal. Wouter Walgemoed staat haar bij als vaste nieuwslezer.

Verder maakt de EO in de middag een programma over economie, Geld of je leven. 's Avonds zijn twee nieuwe programma's te horen, 5 Dagen... met Waldy van Geenen en Haagse Lobby met Martijn de Greve. In het weekend zijn onder meer Fidan Ekiz en Wieger Hemmer nieuw, zij zijn elke zaterdag vanuit Rotterdam te beluisteren met In de kantine.