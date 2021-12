Tiener vervolgd voor vier aanrandingen in Alkmaar

Het Openbaar Ministerie gaat een 16-jarige jongen uit Alkmaar vervolgen voor vier aanrandingen. Hij werd eind mei gearresteerd voor het in de billen grijpen of slaan van meerdere vrouwen.

Dat gebeurde tussen september 2020 en dit voorjaar. Ruim dertig vrouwen meldden zich in die periode bij de politie omdat ze bij hun achterwerk waren gegrepen door een man op een fiets, vaak als ze aan het wandelen of hardlopen waren.

Vijftien vrouwen deden aangifte. Na maanden van onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de tiener betrokken was bij vier aanrandingen, schrijft NH Nieuws. Hij moet zich daarvoor binnenkort bij de jeugdrechter verantwoorden.

Van de andere incidenten is niet vast komen te staan dat de verdachte er iets mee te maken heeft. Mogelijk zijn deze aanrandingen door iemand anders gepleegd. Justitie heeft die zaken geseponeerd, wat betekent dat er niemand voor wordt vervolgd.

Geen andere slachtoffers

De 16-jarige verdachte meldde zich in mei kort na een uitzending van Opsporing Verzocht bij de politie, samen met zijn ouders en advocaat. Het programma had camerabeelden uitgezonden van de jongen in de Alkmaarse binnenstad, kort na een aanranding op de Helderseweg.

Sinds de arrestatie van de Alkmaarder hebben zich geen andere slachtoffers van een dergelijke aanranding meer gemeld. "Uiteraard blijven we wel alert en zullen we bij nieuwe incidenten de haalbaarheid van een opsporingsonderzoek opnieuw wegen", aldus een woordvoerder van het OM.