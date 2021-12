Fracties VVD, D66, CDA en CU buigen zich over coalitieakkoord

De fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie lezen vandaag het coalitieakkoord dat gisteravond is bereikt. Ze doen dat op geheime locaties en hebben de agenda's voor de hele dag schoongeveegd. De verwachting is dat er nog wat kleine wijzigingen komen, maar dat ze er alle vier mee instemmen.

De informateurs Remkes en Koolmees willen het definitieve akkoord morgen, 15 december, aan de Tweede Kamer presenteren. De verkiezingen waren op 17 maart, vandaag 272 dagen (negen maanden) geleden.

Het is de bedoeling dat er nog deze week, waarschijnlijk donderdag, een debat over het akkoord is. Dan zal VVD-leider Rutte tot formateur worden benoemd. Hij gaat dan een nieuwe ploeg samenstellen. Het is de bedoeling dat er twintig ministers en tien staatssecretarissen komen en dat de helft uit vrouwen bestaat. De verwachting is dat het nieuwe kabinet pas na het kerstreces, begin januari, op het bordes zal staan.

Tegen die tijd is het huidige kabinet bijna een jaar demissionair. Het bood op 15 januari 2021 zijn ontslag aan vanwege de affaire met de kinderopvangtoeslag.