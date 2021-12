Nederland krijgt nieuw kabinet, maar vier keer ging het bijna mis

Politiek verslaggever Ron Fresen:

"Als er één moment bepalend is geweest voor de kabinetsformatie is het 'functie elders'. Als die foto niet gemaakt was, hadden we allang een kabinet gehad, en waarschijnlijk een kabinet met GroenLinks. Rutte maakte hier een grote fout; eerst zei hij dat hij niets over Omtzigt had gezegd, later bleek uit notities dat dat wel zo was. Het was de fout van een te nonchalante leider die het al een tijdje allemaal te gemakkelijk afging.

Het is een heel bepalend moment in de formatie, want alle politieke verhoudingen werden erdoor op scherp gezet. Bij alle partijen - niet alleen bij links - speelde de vraag of Rutte nog te vertrouwen was. De dag dat de notulen naar buiten kwamen, dacht ik: dit zou het einde van Rutte kunnen zijn. Hij maakte een kapitale fout, en een met grote gevolgen want niemand wilde meer met hem samenwerken. Dat heeft de formatie ontzettend vertraagd."