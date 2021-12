Politie neemt op twee plaatsen grote partij vuurwerk in beslag

In Holten heeft de politie 1700 kilo gevaarlijk vuurwerk gevonden. Het vuurwerk lag in een opslag in een woongebied. Het ging om professioneel vuurwerk en vuurwerk dat in Nederland niet meer verkocht mag worden. De vondst werd donderdag gedaan, maar is nu pas bekendgemaakt.

Een 33-jarige man uit Holten is aangehouden. Agenten kwamen bij hem uit na een politie-actie een dag eerder in Drenthe, waarbij drie mannen werden aangehouden die professioneel vuurwerk in hun bezit hadden.