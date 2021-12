'Herstelkabinet' moet met zo'n vijftig pagina's nieuwe plannen vertrouwen winnen

De vertrouwensbreuk tussen de partijen is in de tien weken onderhandelen redelijk hersteld. Al pratende over de aanpak van de grote vraagstukken, zoals klimaat, woningnood en stikstof, bleken de neuzen van Rutte, Hoekstra, Kaag en Segers behoorlijk dezelfde kant op te staan, op enkele principiële vraagstukken na natuurlijk, zoals migratie, medisch-ethische kwesties én de hypotheekrenteaftrek.

Maar ook daar blijken bruggen geslagen, zo blijkt uit de woorden van de onderhandelaars nu. "Ik ben er tevreden over", zegt Hoekstra. Over medisch-ethische kwesties is stevig gediscussieerd, erkent Segers over zijn verschil van mening met vooral D66 op dit terrein. "Het is mooi om te weten waar het hart van de ander klopt". Hij wil alleen niets zeggen over de genoteerde afspraken. "Het is nu aan de fractie", zeggen de vier partijen in koor.