Podcast De Dag: ruzie in roddelland om 'juicekanalen'

Het rommelt in roddel-land. Want naast de bekende roddelbladen en boulevard-programma's op tv is er op internet een nieuwe bron aan achterklap ontsproten: de zogeheten juicekanalen. Dat zijn roddelkanalen op YouTube en Instagram waar de toch al schimmige morele grenzen tussen privé en publiek verder worden opgerekt.

Marco Borsato heeft het Openbaar Ministerie nu gevraagd om onderzoek te doen naar een bron die via zo'n kanaal ernstige beschuldigingen over hem heeft verspreid.

Schrijfster en journalist Emma Curvers deed voor de Volkskrant onderzoek naar deze nieuwe generatie roddelaars, die volgens haar het medialandschap veranderen en nieuwe vragen oproepen over waar en hoe morele grenzen getrokken moeten worden. Dephlin Jacobs is zelf medeoprichter van Juice Channel. Hij vertelt waarom de 'oude' roddelmedia volgens hem veel te mild zijn en waar zijn eigen grenzen liggen.

Reageren? Mail dedag@radio1.nl