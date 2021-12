Boeren willen 'Schiphol kopen' om stikstofprobleem op te lossen

Tientallen actievoerende boeren hebben zich bij Schiphol verzameld om de directie van de luchthaven als ludieke actie een 'koopcontract' aan te bieden. Ze mogen met hun tractoren niet naar het hoofdkantoor van de luchthaven rijden en hebben zich daarom in Rozenburg, vlak bij de Kaagbaan verzameld. Een directielid van Schiphol zal daar het 'contract' in ontvangst nemen.

Vorige week werd bekend dat er grote zorgen zijn over de toekomst van Schiphol. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig, omdat de luchthaven niet voldoet aan stikstofregels en regels op het gebied van geluid en overlast en niet over een natuurvergunning beschikt. Volgens juridisch adviseurs zou onder meer door het opkopen van boerenbedrijven rondom Schiphol het aantal vliegbewegingen niet hoeven te worden verminderd.

De boeren grijpen deze gelegenheid aan om "de rollen om te draaien" en zeggen nu Schiphol te willen kopen. De sluiting van het vliegveld lost het stikstofprobleem van Nederland in een keer op en alle grond kan vervolgens als boerenerf worden gebruikt, zegt melkveehouder René Staal in een Facebookvideo: "Die landingsbanen worden een prachtig kavelpad. Er is veel vervuild land, dat brengt toch weinig op. In de hangars kunnen de koeien staan, de brandstofopslag is om mest in op te slaan."

De directie van de luchthaven heeft nog niet gereageerd.