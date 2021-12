Wekdienst 13/12: Time kiest persoon van het jaar • Eerste maandag met nieuwe dienstregeling

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De redactie van het Amerikaanse tijdschrift Time maakt de Person of the Year bekend. Vorig jaar werden twee mensen gekozen: Joe Biden en Kamala Harris.

Bij de rechtbank Den Haag staat een in Syrië geboren man uit Sint Annaparochie terecht voor deelname aan de terroristische organisatie IS, maar ook omdat hij voor de camera hoofden van onthoofde Syriërs omhoog zou hebben gehouden.

Gisteren is de nieuwe dienstregeling ingegaan. Maar in feite is vandaag pas de dag dat de wijzigingen allemaal te zien zijn. Zo rijden er sinds vanochtend de doordeweekse tienminutentreinen tussen Rotterdam en Schiphol en Schiphol en Nijmegen.

Ajax hoort vanmiddag om 12.00 uur welke club de Amsterdammers treffen in de achtste finale van de Champions League. Twee uur later is de loting voor de eerste knock-outronde in de Conference League, met daarbij PSV. AZ en Feyenoord zijn als groepswinnaars al zeker van een plek bij de laatste zestien.

Wat heb je gemist?

In het geval van een nieuwe escalatie in Oekraïne, mag Rusland de Nord Stream 2-gaspijpleiding niet gebruiken, zegt de Duitse minister Baerbock van Buitenlandse Zaken. Dat zijn Duitsland en de Verenigde Staten overeengekomen.

"In het geval van verdere escalatie zal deze gasleiding niet in gebruik kunnen worden genomen", zei de minister tegen de Duitse televisiezender ZDF.

Baerbock deed de uitspraken na afloop van de G7-bijeenkomst die in het teken stond van de spanningen tussen Oekraïne en Rusland. De ministers van Buitenlandse Zaken van Canada, Frankrijk, Japan, Italië, Duitsland en de VS spraken met elkaar in de Britse havenstad Liverpool.

Ander nieuws uit de nacht:

Johnson waarschuwt voor omikronvloedgolf, boostercampagne versneld: alle Britten boven de 18 jaar kunnen voor 1 januari een boosterprik krijgen, een maand eerder dan de bedoeling was.

Acht doden in kaarsenfabriek door tornado Kentucky: naar acht anderen wordt nog gezocht, zegt een woordvoerder van de fabriek.

Veel schade aan winkelpand Haarlem na plofkraak: volgens de politie werd de plofkraak bij een pinautomaat gepleegd.

En dan nog even dit:

NOS-correspondent Lucas Waagmeester bezocht gisteren de stad Mayfield die zwaar is getroffen door de tornado's. Daar ontmoette hij een slachtoffer dat op zoek was naar haar hond die ze kwijt was geraakt na de natuurramp.

Haar zoektocht kreeg een happy end: