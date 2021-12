Doden bij vuurgevecht Fatah en Hamas in Libanon

Bij een vuurgevecht tussen aanhangers van de Palestijnse bewegingen Hamas en Fatah in Libanon zijn enkele doden gevallen. Dat gebeurde tijdens de begrafenis van een Hamas-lid in een vluchtelingenkamp bij de havenstad Tyrus in Zuid-Libanon.

Bij de begrafenis in het kamp Burj al-Shemani zouden Fatah-aanhangers het vuur hebben geopend. Een woordvoerder van Hamas zei tegen het Franse persbureau AFP dat er drie doden en zes gewonden zijn. Er zijn ook bronnen die spreken van twee of vier doden.

Bekijk hier beelden van de onrust voor en tijdens de begrafenis van het Hamas-lid: