Getuige diefstal wordt mishandeld en bedreigd in Tilburg

Een 46-jarige man is vannacht in Tilburg mishandeld en bedreigd door twee mogelijke inbrekers op een bouwterrein. Volgens de politie had het slachtoffer gezien dat een man en een vrouw een ladder hadden gestolen. Toen zij dat in de gaten kregen, werd de man aangevallen.

Het slachtoffer zag het tweetal iets na middernacht over een hek bij het bouwterrein klimmen. Zij hadden een ladder bij zich. Omdat de man vermoedde dat de ladder was gestolen, besloot hij volgens de politie de twee achterna te lopen en maakte hij een foto van hen.

Dat viel niet goed. Hij kreeg klappen en moest de foto meteen verwijderen, meldt de politie.

Verdachten overmeesterd

Op een bepaald moment wist het slachtoffer los te komen en zette hij het op een lopen. Onderweg merkte hij dat hij zijn bril tijdens het incident was kwijtgeraakt. Hij vroeg daarop een voorbijganger om hulp. Samen liepen ze terug naar de plaats waar de bril zou kunnen liggen. De verdachten bleken er nog te zijn en opnieuw kwam het tot een vechtpartij, meldt Omroep Brabant.

Met hulp van de voorbijganger en nog iemand anders lukte het om de twee verdachten onder controle te krijgen en aan te houden. Agenten hebben de man en vrouw (39 en 42 jaar) meegenomen en vastgezet. Zij worden verdacht van diefstal, mishandeling, bedreiging en het kapotmaken van de bril van de getuige.