Wekdienst 12/12: Beslissende Grand Prix Abu Dhabi • Catshuisoverleg

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De beslissende Grand Prix van Abu Dhabi gaat om 14.00 uur van start. Weet Max Verstappen zijn concurrent Lewis Hamilton voor te blijven, en wordt hij dus wereldkampioen? Je volgt het in ons liveblog.

Een deel van het demissionaire kabinet komt bijeen in het Catshuis om te praten over de corona-maatregelen. Waarschijnlijk gaat het ook over het al dan niet eerder sluiten van scholen voor de kerstvakantie. Het OMT adviseerde gisteren om de huidige coronamaatregelen te verlengen.

In de Eredivisie komt de volledige top drie in actie: Feyenoord speelt uit tegen FC Groningen, in de Johan Cruijff Arena staat koploper Ajax tegenover AZ en PSV speelt uit tegen NEC.

En het is de laatste dag van de wereldbeker schaatsen in Calgary. Om 20.30 uur wordt de tweede 500 meter bij de mannen verreden, daarna de 1500 meter bij de vrouwen. en de 1000 meter mannen. Volg het vanaf 20.25 uur op NPO 3 en via de livestream op NOS.nl.

Wat heb je gemist?

In zes Amerikaanse staten die gisteren zijn getroffen door zware tornado's wordt steeds duidelijker hoeveel schade het noodweer heeft veroorzaakt. Het totaal aantal doden in de staten Kentucky, Mississippi, Arkansas, Tennessee, Illinois en Missouri staat nu op zeker 84.

Vooral de staat Kentucky is hard geraakt. Het dodental ligt daar nu boven de 70 en de verwachting is dat dat nog zal oplopen. Gouverneur Beshear van de staat spreekt van de meest verwoestende tornado uit de geschiedenis van Kentucky.

Correspondent Lucas Waagmeester is naar het stadje Mayfield in Kentucky afgereisd. De schade daar is zeer groot. "Er is een brede strook van verwoesting te zien die dwars over het stadje ligt. In de hoofdstraat liggen zware bakstenen van gebouwen die van boven tot beneden zijn ingestort", vertelt Waagmeester. "We reden langs een klein schoolgebouwtje dat volledig is opgetild door de wind en midden op de weg weer is neergekomen. De stoelen en bankjes staan nog op hun plek."

Ander nieuws uit de nacht:

Twee doden, zeven vermisten na gasexplosie in appartementencomplex Sicilië: De explosie vond gisteravond plaats in het stadje Ravanusa, in de buurt van Agrigento. Vermoedelijk is een gasleiding ontploft.

Quo vadis, Aida? grote winnaar bij Europese Filmprijzen: De film over Srebrenica, mede geproduceerd door het Nederlandse productiehuis N279, werd bekroond als beste Europese film van het jaar.

Nieuwe dienstregeling: meer treinen voor (voorlopig) minder reizigers: Vanaf vandaag is het even extra opletten in het openbaar vervoer: veel bussen, treinen, trams en metro's vertrekken op een ander tijdstip dan reizigers gewend zijn.

En dan nog even dit:

Max Verstappen had als kleine jongen maar één droom: Formule 1-coureur worden, net als zijn vader. Hoe de piepjonge Verstappen toewerkte naar dit moment, is te zien in deze video: