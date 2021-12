Grote ravage na explosie gasleiding op Sicilië, 12 vermisten

Op Sicilië is een gebouw met appartementen ingestort na een explosie. Twaalf mensen worden vermist, onder wie drie kinderen. Reddingswerkers zijn bezig met zoeken. Eén vrouw is levend onder het puin gehaald.

De explosie was gisteravond gebeurd in Ravanusa in het zuiden van Sicilië. Vermoedelijk is een gasleiding ontploft. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

De ravage is groot. Na de ontploffing is brand ontstaan. Op beelden is te zien dat de straat bezaaid ligt met brokstukken.

Dit zijn beelden van kort na de explosie: