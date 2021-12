Quo vadis, Aida? grote winnaar bij Europese Filmprijzen

Beste acteur is veteraan Anthony Hopkins (83), die de prijs kreeg voor zijn rol in The Father als dementerende man die zich verzet tegen het idee dat hij niet meer zelfstandig kan wonen. The Father was ook genomineerd voor beste film, evenals Gouden Palm-winnaar Titane en The hand of God, de nieuwe, autobiografische film van de Italiaanse regisseur Paolo Sorrentino.

De Europese Filmprijzen worden afwisselend in Berlijn en in andere Europese steden uitgereikt. Vorig jaar was Druk van Thomas Vinterberg de beste film, over een viertal uitgebluste leraren die als experiment elke dag gaan lesgeven met een slok op.