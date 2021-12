Ook niet-fans profiteren van F1, want 'dankzij racerij hebben we autospiegels'

Dat Max Verstappen zondag, bij de beslissende finale van de Formule 1, op poleposition start, zal mensen die geen fan zijn weinig interesseren. Toch hebben ook niet-fans baat bij het racen. Want veel technieken die gebruikt worden in de Formule 1, vinden we terug in doodgewone middenklassers.

De techniek in raceauto's is er natuurlijk op gericht zo snel mogelijk de eindstreep te halen. Tegelijk is de racerij altijd een proeftuin geweest voor gewone auto's, zegt Ernest Knoors, voormalig F1-motoringenieur bij BMW en Ferrari. "Neem nou de achteruitkijkspiegel. Die hadden de eerste auto's niet. Toen men aan het begin van de 20e eeuw in Minneapolis begon met racen, wilde ze zien hoe de rijders achterop reden. Die spiegels zijn in de racewereld standaard geworden en later in de massaproductie voor gewone auto's toegepast."

Dat geldt ook voor de schakeltechniek in de moderne sturen en voor de lichte materialen die in auto's worden toegepast, laat Knoors zien: