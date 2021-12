NS neemt afscheid van allereerste Sprinter, zonder airco

De NS kreeg de allereerste Sprinter in 1975 geleverd. Voor die tijd was het voor de vervoerder een vooruitgang: de deuren waren breder dan andere modellen en de treinen hadden meer motoren. In 1977 reed de allereerste op het Nederlandse spoor, op de stadslijn van Zoetermeer. Tot 1983 kocht de NS daarna meer SGM-treinen.

Sinds die tijd zijn ze op verschillende manieren aangepast. Zo kregen ze rond de millenniumwisseling een andere kleur: geel werd wit, blauw en geel.

Hergebruik

De vervoerder zegt het materieel van de oude SGM's zoveel mogelijk een tweede leven te geven. Herbruikbare onderdelen zullen bijvoorbeeld verwerkt worden in andere treintypes. Ook is bij een fietsenstalling van het station van Eindhoven gebruikgemaakt van 800 ramen die uit de SGM-treinen gedemonteerd zijn.