Israël wantrouwt atoomgesprekken met Iran en werkt aan 'plan B'

Wat Israël de afgelopen jaren wel heeft laten zien, is dat het op allerlei manieren in staat is het Iraanse atoomprogramma te frustreren. Zo werden verschillende vooraanstaande Iraanse kernwetenschappers geliquideerd, onder wie het vermoedelijke brein achter het nucleaire programma. Ook diverse cyberaanvallen en explosies in Iraanse kerninstallaties worden toegeschreven aan Israël.

Toch kon Israël daarmee niet voorkomen dat Iran steeds verdere stappen zet in de verrijking van uranium. In Israël is dan ook steeds vaker te horen dat het misschien toch niet zo'n handige zet was van Donald Trump om uit het atoomakkoord te stappen. Voor die tijd was er namelijk in ieder geval nog enige controle op het Iraanse programma.

Toch blijft Israël zeer sceptisch over een diplomatieke benadering. Een sterk wantrouwen tegenover Iran houdt de overhand. Om die reden wil de Israëlische regering zoveel mogelijk kaarten in handen hebben om Iran pijn te kunnen doen, en daaronder valt ook de optie van militair geweld. In hoeverre die kaart ook echt wordt uitgespeeld, zal de komende weken en maanden moeten blijken.