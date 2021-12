Indiase boeren verlaten protestplekken na jaar actievoeren

Indiase boeren hebben juichend hun protestplekken rond de hoofdstad New Delhi ontruimd en zijn naar huis teruggekeerd. Hiermee is een einde gekomen aan de boerenprotesten in het land die een jaar hebben geduurd. De boeren vertrekken nu de regering een aantal voorgenomen landbouwwetten geschrapt heeft.

De nieuwe landbouwwetten waren vorig jaar september al aangenomen door het Indiase parlement, maar nog niet ingevoerd. Vorige maand kondigde de Indiase premier Modi aan de drie nieuwe wetten in te trekken.

De boeren verlieten de demonstratieplekken niet onmiddellijk na de bekendmaking. Ze eisten onder meer dat de regering gegarandeerde prijzen voor belangrijke gewassen handhaaft en strafzaken tegen demonstranten schrapt. Donderdag stelde de regering een commissie in die zich over die eisen gaat buigen.

Zes doden

Modi wilde met de hervormingen de landbouw in India liberaliseren, maar boeren vreesden dat ze moesten concurreren met landbouwconglomeraten, die goedkoper kunnen produceren. Ook zouden boeren door de hervormingen niet meer de minimale steunprijs voor gewassen krijgen. In India stelt de overheid voor een deel de prijzen van rijst en groenten vast.

De boerenprotesten verliepen niet altijd vreedzaam. Demonstranten raakten slaags met de politie en twee maanden geleden vielen in het noorden van India zes doden toen een voertuig inreed op demonstrerende boeren. De wagen zou deel hebben uitgemaakt van een konvooi van een politicus van regeringspartij BJP. Volgens bewindslieden van de partij was dit een ongeluk.