Tornado in Arkansas verwoest verzorgingstehuis, ook noodweer in andere staten VS

In andere staten leidde het noodweer ook tot gevaarlijke situaties. In het zuiden van Illinois stortte het dak van een magazijn van Amazon in, waardoor medewerkers vast kwamen te zitten. Zo'n honderd mensen waren op dat moment bezig met hun nachtdienst. Het is onduidelijk hoeveel gewonden er zijn gevallen, al is het volgens de hulpdiensten een "incident met veel slachtoffers".

Een andere tornado richtte vernielingen aan in Missouri. Huizen in diverse dorpen raakten zwaar beschadigd, waarbij zeker één inwoner om het leven kwam en meerdere mensen verwondingen opliepen. Verder zijn er schademeldingen uit Tennessee, Kentucky en Indiana.