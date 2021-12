Celstraffen tot 22 jaar voor brand in Braziliaanse nachtclub waarbij 242 mensen omkwamen

In Brazilië zijn vier personen veroordeeld tot celstraffen van 18 tot 22 jaar voor een brand in discotheek waarbij 242 mensen zijn omgekomen. Het gaat om de twee eigenaren van de nachtclub en twee bandleden die op het moment van de brand optraden.

De brand brak uit in januari 2013 in discotheek Kiss in Santa Maria tijdens een studentenfeest. Bij een van de optredens staken de bandleden vuurwerk af. Direct erna stond het plafond in brand waarna paniek ontstond onder de feestgangers.

De brand veroorzaakte giftige rook. De meesten overleden door het inademen van die rook. Ook kwamen jongeren om door verdrukking. Meer dan 600 mensen raakten gewond.

Uit onderzoek bleek dat de brandveiligheid in de club zeer slecht was. Zo waren er geen werkende brandblussers aanwezig en waren er slechts twee nooduitgangen. De clubeigenaren zijn schuldig bevonden aan moord en poging tot moord. Zij kregen 22,5 en 19,5 jaar cel.