Gitarist en zanger Michael Nesmith van The Monkees overleden

"We wilden allemaal graag de nummers spelen die we toen zongen", zei Nesmith in 2012 tegen Rolling Stone over de beginperiode van The Monkees. Hij weersprak geruchten dat hij de enige muzikant van het viertal was. "We waren behoorlijk in staat om het type nummers te spelen die gekozen waren voor de show."

Na verloop van tijd groeide de frustratie en het ongeloof onder de bandleden over het gebrek aan artistieke vrijheid. Dankzij de steun van hun producer lukte het uiteindelijk om zelf muziek te gaan maken en produceren.

Country

In 1970 stapte Nesmith uit de band en richtte hij zich op een solocarrière. Met zijn First National Band behaalde hij opnieuw succes in de Verenigde Staten. Ook schreef hij Different Drum, wat in Amerika een grote country-hit werd.

De afgelopen maanden was Nesmith bezig met een afscheidstour, samen met Micky Dolenz, nu het laatste nog levende lid van The Monkees. Nesmith stierf een natuurlijke dood, heeft zijn familie bekendgemaakt.