Dodelijk migrantendrama Mexico geen losstaand incident

Grens strenger bewaakt

Mexico heeft onlangs tienduizenden militairen naar het zuiden gestuurd. Edwin Koopman: "Mexico is op last van de Verenigde Staten bezig om die grens aan de zuidkant dicht te maken, zodat er weinig mensen overheen komen en de VS er verder geen last meer van heeft."

Het is ook moeilijker geworden om de VS te bereiken, vervolgt Koopman. "Onder president Trump is een regel ingesteld dat als je asiel wilt aanvragen, je aan de Mexicaanse kant moet wachten voordat je er in mag. Dat is een tijdje opgeheven door president Biden, die wilde een wat humaner asielbeleid voeren. Maar kortgeleden is dat toch weer opnieuw door hem ingevoerd."

Record

Mexico is daardoor niet langer slechts een doorgangsland op weg naar de Verenigde Staten. Het is nu ook een bestemming geworden voor mensen uit het Zuiden. Dit jaar zijn er al meer dan 228.000 migranten aangehouden in Mexico. Ruim 82.000 zijn er gedeporteerd. Bijna 120.000 hebben asiel aangevraagd, en dat is een record. Maar omdat de migratiedienst de grote hoeveelheden niet aankan lopen de wachttijden enorm op.