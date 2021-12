Frankrijk eerste buitenlandse stop voor Scholz, landen benadrukken vriendschap

De pas aangetreden Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft zijn eerste buitenlandse bezoek afgelegd. Hij werd in Parijs door de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in het Élysée. De twee benadrukten de vriendschappelijke banden tussen beide landen en spraken onder meer over klimaatverandering, begrotingsbeleid en de spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Na afloop gaven ze gezamenlijk een persconferentie.

Macron was uiterst amicaal. Hij sprak Scholz aan als "beste Olaf" en tutoyeerde hem. Hij zei te hopen de goede relatie voort te zetten die zijn land had met Scholz' voorganger Angela Merkel. Duitsland en Frankrijk zijn de twee grootste spelers in de EU en trekken soms samen op, maar kunnen ook sterk van mening verschillen.

Frankrijk wekt veel elektriciteit op via kerncentrales en ziet dat als belangrijke bron van duurzame energie. Duitsland wil kernenergie juist uitbannen. Scholz noemde het "duidelijk dat elk land z'n eigen strategie heeft om door de mens veroorzaakte klimaatverandering aan te pakken". Volgens de sociaaldemocratische bondskanselier delen Duitsland en Frankrijk in ieder geval ambitie en verantwoordelijkheidsgevoel bij het klimaatvraagstuk.

Groei versus begrotingsdiscipline

Ook op het gebied van EU-financiën hield Scholz zich op de vlakte. Frankrijk wil graag minder strenge begrotingsregels voor EU-landen om zo economische groei te stimuleren, terwijl Duitsland juist het belang van 'solide financiën' benadrukt. Scholz: "Ik geloof dat beide samen kunnen gaan, ze zijn niet strijdig met elkaar." De huidige begrotingsafspraken bieden genoeg financiële flexibiliteit, vindt Scholz, die ook verwees naar het coronaherstelfonds dat gevuld is met 750 miljard euro.

Naast interne EU-aangelegenheden bespraken de leiders ook de situatie tussen Rusland en Oekraïne. Scholz zei voorstander te zijn van het voortzetten van het overleg tussen Oekraïne, Rusland, Duitsland en Frankrijk, dat voor het eerst informeel plaatsvond in 2014 tijdens de herdenking van D-day in Normandië.

Macron zei dat het belangrijkste streven is om "onnodige spanningen" te voorkomen. Eerder vandaag sprak de Franse president met zijn Oekraïense ambtsgenoot Zelensky over mogelijkheden voor nieuwe vredesonderhandelingen over Oost-Oekraïne.

Ook de diplomatieke boycot van de Winterspelen in China door de VS, het VK, Australië en Canada kwam ter sprake. Frankrijk had eerder al laten weten geen voorstander van een boycot te zijn. Scholz zei dat Duitsland eerst nog het gesprek wil aangaan "met vele anderen" voordat het land een besluit neemt.