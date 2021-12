Politie Hamburg verdenkt man van voorbereiden zware terroristische aanslag

De politie in Hamburg zegt dat er met de aanhouding van een verdachte een grote terroristische aanslag is voorkomen. Bij een onderzoek tegen de 20-jarige man zijn stoffen en materialen gevonden die vermoedelijk bedoeld waren voor het maken van een zwaar explosief.

De man werd eind augustus al opgepakt. Hij heeft zowel de Duitse als de Marokkaanse nationaliteit. Volgens Der Spiegel was bij veiligheidsdiensten bekend dat de man was geradicaliseerd.

Darknet

Veiligheidspersoneel ontdekte dat de man op het darkweb op zoek was naar een vuurwapen en een handgranaat. Deze veiligheidsagenten of politiemensen deden zich voor als verkopers. Er werd een afspraak gemaakt en bij de 'overdracht' van de wapens werd de man aangehouden.

De man woonde in Wismar maar verbleef vaak in de woning van zijn ouders in Hamburg. Beide woningen zijn doorzocht. Daarbij zijn propagandavideo's van islamitische terreurgroepen gevonden en ook uitleg over het maken van wapens. Verder bleek dat de verdachte op internet naar handleidingen voor het maken van bommen had gezocht.

Materialen gevonden

Verder onderzoek wees uit dat de man in Hamburg ook de woning van een neef gebruikte. Daar werden onder meer een kilo zwavel en kaliumnitriaat, 500 gram koolstofpoeder en honderden schroeven en moeren en elektriciteitsdraad gevonden. De politie gaat ervan uit dat hij met deze materialen een bom wilde maken.

Het stadsbestuur van Hamburg spreekt van een "zeer, zeer ernstige zaak" van niet eerder vertoonde omvang.

Ook bij bekenden van de verdachte zijn doorzoekingen gehouden. Daarbij zijn smartphones, pc's en gegevensdragers in beslag genomen. Het onderzoek daarnaar loopt nog.