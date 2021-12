Gezondheidsraad: maak coronaprik ook mogelijk voor gezonde kinderen van 5 tot 12

Ouders met gezonde kinderen tussen de 5 en 12 jaar oud moeten de mogelijkheid krijgen om hun kind tegen corona te laten vaccineren, adviseert de Gezondheidsraad. Hoewel een infectie bij kinderen in die leeftijdsgroep over het algemeen mild verloopt, wegen de voordelen van vaccinatie op tegen de nadelen. Eerder adviseerde de Gezondheidsraad al om kinderen met een zwakke gezondheid in te enten.

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid moet nog besluiten of hij het advies overneemt, maar meestal gebeurt dat wel. De Tweede Kamer nam gisteren bovendien een motie aan om ouders de keuze te geven hun kind te laten vaccineren als de Gezondheidsraad daar positief over zou oordelen.

De Gezondheidsraad zegt dat kinderen directe en indirecte gezondheidsvoordelen hebben bij vaccinatie. Een zeer klein deel van de kinderen krijgt enkele weken tot maanden na een corona-infectie last van MIS-C, een ernstige ontstekingsreactie in de vitale organen. Daarvoor is soms ook een ziekenhuis- of IC-opname nodig. Door te vaccineren kunnen naar schatting zo'n 100 tot 150 gevallen van MIS-C worden voorkomen, zegt de Gezondheidsraad.

Het indirecte voordeel is dat de maatschappelijke gevolgen van corona mogelijk beperkter blijven als ook kinderen van 5 tot 11 tegen corona worden ingeënt. Op dit moment raken veel kinderen in die leeftijd besmet, bijvoorbeeld op school.

Het vaccineren van kinderen kan bijdragen aan het terugdringen van de viruscirculatie in de samenleving, waardoor er minder beperkende maatregelen nodig zijn. Daarmee is de kans groter dat kinderen volledige toegang houden tot school, sportclub en sociale contacten.

Bijwerkingen

De voordelen heeft de Gezondheidsraad afgewogen tegen de nadelen van vaccinatie. Volgens het advies zijn die nadelen erg beperkt. Kinderen kunnen net als volwassenen last hebben van bijwerkingen, maar die zijn meestal mild: "Pijn op de plaats van de injectie, vermoeidheid en hoofdpijn."

In zeer zeldzame gevallen kan er myocarditis - een ontsteking van de hartspier - optreden, zoals bij jongeren boven de 12 is waargenomen. De kans daarop acht de Gezondheidsraad echter zeer klein. Kinderen van 5 tot 11 krijgen een derde van de dosis van oudere kinderen en volwassenen.

Internationaal zijn er ook nog geen gevallen van myocarditis geconstateerd na vaccinatie bij kinderen van 5 tot 11, zegt de Gezondheidsraad. In onder meer de VS, Canada en Israël zijn al miljoenen kinderen uit die leeftijdsgroep ingeënt.

Daarnaast is het risico op een ontsteking van de hartspier door een corona-infectie vele malen groter dan door vaccinatie. Van de kinderen die door corona MIS-C opliepen, kreeg 70 procent last van hartklachten.

Gezondheidswinst voor samenleving

Het vaccineren van kinderen biedt niet alleen directe en indirecte voordelen voor de kinderen zelf, maar potentieel ook voor de samenleving als geheel: "Hoewel het in een eerdere fase van de pandemie erop leek dat kinderen minder besmettelijk waren dan volwassenen, lijken kinderen sinds de opkomst van nieuwe virusvarianten inmiddels even besmettelijk als volwassenen en is de circulatie onder kinderen op dit moment hoog."

Toch is dat argument niet zwaarwegend geweest. "Dat vaccinatie van kinderen ook enige gezondheidswinst voor de bevolking als geheel met zich meebrengt, beschouwt de commissie als een bijkomend voordeel dat wel is meegenomen, maar niet leidend is geweest in haar afweging."

Het Europees Medicijnagentschap (EMA) keurde het Pfizer-vaccin vorige maand al goed voor kinderen van 5 tot en met 11. Volgens het EMA is het vaccin even effectief als bij mensen boven de 12 en veilig. Vorige week gaf de Gezondheidsraad een positief oordeel over het vaccineren van kinderen van 5 tot en met 11 met onderliggende medische problemen.