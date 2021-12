Zes arrestaties na schietpartij in Eindhoven, 17-jarige zwaargewond

De politie heeft zes mensen aangehouden voor betrokkenheid bij een schietpartij gisteravond laat in Eindhoven. Onder hen is een 17-jarige jongen, die zwaargewond raakte.

Het schietincident gebeurde rond middernacht op de Locomotiefstraat. Kort daarna werd de jongen een paar straten verderop gevonden door een bewoner.

Het slachtoffer bonsde op de ruiten van de woning. "Die jongen zat onder het bloed", zegt de bewoner tegen Omroep Brabant. "Hij vertelde dat hij was neergeschoten. Dan verschiet je wel even. Er kwam ook bloed uit zijn mond." Daarop schakelde de bewoner de politie in. "Ik heb meteen 112 gebeld en mijn vrouw is een deken gaan halen."

De jongen werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis en is buiten levensgevaar.

Meer gewonden

Kort na de vondst van de tiener meldden nog twee personen zich in het ziekenhuis. Eén van hen was ook gewond. Beiden zijn gearresteerd.

Later in de nacht hield een arrestatieteam nog drie mannen aan in een woning in de straat waar werd geschoten. Het is onbekend hoe oud de arrestanten zijn.

De politie doet onderzoek. "Op dit moment is nog veel onduidelijk over de aanleiding van de schietpartij", zegt een woordvoerder. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

Flink geschrokken

Bewoners van de Locomotiefstraat werden wakker van de schoten en zijn flink geschrokken. "Ik dacht eerst nog even dat het vuurwerk was, wat ik hoorde. Echt bizar, zo recht voor je deur", zegt een van hen tegen de regionale omroep. "Hier gebeurt normaal nooit iets."

Een andere bewoner vertelt dat zijn vriendin iemand zag wegrennen na de schietpartij. "Het was iemand met een zwarte capuchon. Dat heeft ze meteen doorgegeven aan de politie."