Wekdienst 10/12: Stemming over vertrek Shell • Eerste vrije training Verstappen

Goedemorgen! De aandeelhouders van Shell stemmen over het vertrek van het hoofdkantoor naar Londen, in Oslo wordt de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt en Max Verstappen komt in actie in de eerste vrije training op het circuit in Abu Dhabi.

Eerst het weer: In het noordoosten vandaag nu en dan de zon. Verder is het grijs en valt er geruime tijd regen. Later in het zuiden en zuidoosten ook even sneeuw of natte sneeuw. Het wordt 3 à 4 graden en de zuidoostenwind is zwak tot matig. In de avond waait het in het zuidwesten stevig vanaf zee.