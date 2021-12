Omikron verspreidt zich snel, is misschien milder maar vooral onzeker

We kennen B.1.1.529 nog geen twee weken als omikron, maar in die korte tijd heeft deze nieuwe variant van het coronavirus behoorlijk wat stof doen opwaaien. Reisbeperkingen, extra maatregelen (zoals in Engeland): omikron baart wetenschappers en overheden wereldwijd zorgen. Deze week kwamen wel enkele flarden aan nieuwe informatie naar buiten, maar onderzoekers benadrukken dat ons beeld van omikron verre van compleet is.

"We maken ons zorgen omdat we de handen al vol hebben aan het virus en de bestrijding daarvan", zegt viroloog Marion Koopmans van het Rotterdamse Erasmus MC. "Zo'n nieuwe variant maakt dat niet makkelijker en kan consequenties hebben voor hoe het de komende maanden verder gaat qua maatregelen. Dát is de zorg: mogen we ook een keer wind mee hebben?"

Besmettelijk

Wat maatregelen betreft: hoe besmettelijker een variant is, hoe meer er nodig is om het reproductiegetal onder de 1 te krijgen. En dat is precies waar de schoen wringt, want dit is waar wetenschappers het inmiddels over eens lijken: de omikronvariant verspreidt zich sneller dan eerdere varianten.

Ter illustratie: vandaag werd bekend dat het aantal geregistreerde besmettingen in Zuid-Afrika, waar de variant voor het eerst werd ontdekt, de afgelopen zeven dagen met 255 procent is toegenomen. Of dat komt doordat omikron besmettelijker is of doordat mensen minder 'immuun' zijn voor deze variant, is nog onduidelijk.

"Omikron is besmettelijker", zegt Koopmans, "maar de vraag is hoeveel besmettelijker. In bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Engeland en Denemarken verspreidt de variant zich weliswaar snel, maar dat zijn toevallig ook landen waar nog relatief weinig beperkingen golden."