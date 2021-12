Boosheid over 'puinhoop' op spoor tussen Delfzijl en Groningen

Reizigers klagen al enige tijd over problemen op het spoor tussen Delfzijl en Groningen. Volgens hen worden er korte spitstreinen ingezet, die vervolgens overvolle stations overslaan. Vandaag en gisteren was dat ook het geval.

Een van de ontevreden reizigers is de 21-jarige Remco van Dijk. Die wilde vanmorgen in Bedum op de trein stappen, maar de trein reed voorbij.

"Arriva besloot last-minute de trein van 08:23 uur te laten vervallen, waardoor iedereen op station Bedum lekker een half uur blauwbekkend mocht wachten op de trein die om 08:53 uur vertrekt."

Hij kwam vervolgens te laat op werk. "Een collega heeft me uiteindelijk met de auto opgehaald. Dat kan natuurlijk niet iedere keer zo gaan", zegt hij tegen RTV Noord.

In november ook al twee keer niet gestopt

Ook Tes Oost had last van een niet-stoppende trein. Ze werkt in de zorg en wilde in Bedum uitstappen. "Er werd omgeroepen dat de trein niet in Bedum zou stoppen. Ik heb met de machinist gepraat, om te vragen toch te stoppen omdat ik eruit moest voor mijn werk in de zorg. Ik had bovendien een afspraak voor mijn boostervaccinatie. Hij zegde toe zijn best te doen, maar reed in Bedum toch door", schrijft Tes. Ze geeft aan dat ze eind november ook al twee keer niet kon instappen in Stedum.

Gisteren ging het ook mis. Ook toen sloeg een volle trein een station over. Er zou bij sommige mensen paniek zijn ontstaan toen de trein scheef hing, kort nadat het toestel langs Sauwerd was gekomen.

Volgens Arriva hebben de reizigers geen gevaar gelopen. "Vlak voor station Sauwerd ligt een zogeheten kuipbocht, waar de ene rail wat lager ligt dan de andere en waardoor de trein wat helt. Maar het is door allerlei technische veiligheidsvoorzieningen onmogelijk dat de trein uit de rails valt."

Puinhoop

"Het is één dikke puinhoop", vindt Marcel de Haan. Hij brengt zijn dochter geregeld naar station Appingedam. "De afgelopen weken valt het op dat er regelmatig maar één treinstel ingezet wordt. De treinen zijn regelmatig te vol, en dat terwijl Appingedam aan het begin van de route ligt."

Zijn dochter Sanne hoopt ook dat er snel meer treinstellen worden ingezet. "Op deze manier missen we te veel van onze lesstof, ook de scholen worden er beroerd van omdat je te laat komt. En je zou verwachten dat er iets aan gedaan zou worden, want ik heb al een paar keer klachten ingediend. Maar er verandert helemaal niks", zegt ze.

Arriva kijkt naar oorzaak van defecten

Arriva zegt in een reactie tegen RTV Noord dat er gisteren en vandaag "materiële problemen" waren. "We reden daardoor met één treinstel, in plaats van zoals gebruikelijk met twee. Dit resulteerde, net als woensdagochtend, opnieuw in drukte in de trein waardoor stations zijn overgeslagen. Met het overslaan van stations willen wij voorkomen dat reizigers te veel drukte ervaren tijdens de ochtendspits in de trein."

Volgens de regionale omroep wijst Arriva er verder op dat het niet verplicht is om in de trein anderhalve meter afstand te houden, maar wel begrijpt dat "de perceptie van de drukte voor een ieder anders is door corona".

Het bedrijf geeft verder aan in gesprek te gaan met de leverancier van het materieel. "Met hen kijken we naar de achterliggende oorzaken van de defecten."