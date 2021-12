Italiaanse toezichthouder legt Amazon boete van 1,1 miljard euro op

Webwinkel Amazon heeft van de Italiaanse mededingingsautoriteit (AGCM) een boete van 1,1 miljard euro gekregen. Volgens de toezichthouder heeft Amazon zijn dominante positie op de Italiaanse markt misbruikt en daarmee concurrenten benadeeld.

De waakhond stelt dat het bedrijf door zijn dominantie positie bij zijn eigen logistieke dienst voordeel kon behalen, terwijl andere aanbieders en verkopers werden benadeeld. Omdat zij geen gebruikmaakten van de logistieke dienst van Amazon werden ze uitgesloten van bepaalde voordelen rond zichtbaarheid en betere verkoopmogelijkheden via de website Amazon.it.

Volgens de AGCM weerspiegelt de hoogte van de boete de omvang en duur van het marktmisbruik, net als de grootte van Amazon. Het bedrijf moet nu maatregelen nemen om te voorkomen dat het zich in de toekomst weer aan zulke praktijken schuldig kan maken.

De boete is een van de zwaarste straffen die tot nu toe zijn opgelegd aan een Amerikaans bedrijf in de Europese Unie. Amazon gaat in beroep tegen de boete.

Buitengesloten

Vorige maand kreeg het Amerikaanse bedrijf ook al een boete in Italië van 68,7 miljoen euro en werd Apple een boete opgelegd van 134,5 miljoen euro. Dat was een straf voor de samenwerking van de twee techreuzen bij de verkoop van Apple-producten en geluidsapparatuur van Apple Beats.

Door de concurrentieverstorende samenwerking tussen de twee grote concerns werden andere verkopers van deze producten in het land buitengesloten, vindt de Italiaanse mededingingswaakhond.