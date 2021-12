Topman Amerikaans bedrijf zegt sorry na 'surrealistisch' massaontslag via Zoom

Voor de betrokken werknemers kwam de boodschap totaal onverwacht. Eén van hen, Christian Chapman, vertelt aan CNN dat hij na de call via chatkanalen van het bedrijf bij collega's probeerde uit te zoeken wat er aan de hand was. Maar al snel werd de toegang tot zijn telefoon, e-mail en de berichtenservices van Better.com geblokkeerd. Hij moest zijn collega's via Facebook opsporen.

"Het was een surreële ervaring", beschrijft Chapman. "Een van die dingen waarvan je niet gelooft dat het gebeurt." Enkele uren later kreeg hij de bevestiging van zijn ontslag in zijn persoonlijke e-mail.

'Diefstal'

Er wachtte de ontslagen medewerkers nog een onaangename verrassing. In een interview met Fortune werden ze door hun voormalige baas van diefstal beschuldigd, omdat ze "onproductief" zouden zijn en niet meer dan twee uur per dag zouden werken. "Ik heb promotie gemaakt en dan schildert hij ons allemaal af als een stel luie gelddieven", zegt een andere ontslagen werknemer, die onlangs nog een prijs won voor zijn prestaties bij het bedrijf. "Dat slaat nergens op. Ik ben nog liever blut dan dat ik dat met soort gedachten zou rondlopen."

Nu de video massaal is gedeeld, zegt ook Garg zich bewust te zijn van de impact van zijn Zoom-call. In een uitgelekte brief aan de medewerkers die hun baan wel mochten houden biedt de topman zijn excuses aan voor de manier waarop het massaontslag was gecommuniceerd, meldt Business Insider.

"Ik heb niet het gepaste respect en de waardering getoond voor de personen die hierdoor zijn geraakt en voor hun bijdragen aan Better." Hij staat nog steeds achter het massaontslag, maar erkent dat hij "geblunderd" heeft bij het communiceren ervan. "Ik heb jullie daardoor in verlegenheid gebracht." Enkele leidinggevenden bij Better.com zijn opgestapt uit onvrede met de gebeurtenissen.