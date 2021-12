Filipijnse journalist doodgeschoten terwijl hij thuis televisie keek

In de Filipijnen is een prominent journalist doodgeschoten, melden lokale media. Het slachtoffer is Jess Malabanan, die onder meer meewerkte aan een Pulitzerprijs-winnende reportagereeks over de keiharde strijd tegen drugs in de Filipijnen.

Volgens zijn vrouw werd Malabanan door het hoofd geschoten door onbekende mannen. De politie zegt tegen ABS CBN News dat de journalist op dat moment thuis tv zat te kijken en dat de twee daders van buiten de woning het vuur openden. De daders van het schietincident in de stad Calbayog op het eiland Samar zijn voortvluchtig. Over een motief is nog niets bekend.

Ervaren verslaggever

Collega-journalisten spreken van een laffe daad en roepen de autoriteiten op tot actie. "Jess was een ervaren verslaggever en werkte voor vele mediabedrijven", schrijft de Pampanga Press Club, waar het slachtoffer lid van was. "Hij had zichzelf bewezen als toegewijde journalist."

De Filipijnen zijn een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. Sinds president Duterte in 2016 aan de macht kwam, zijn er ruim twintig gedood. Onder zijn presidentschap zijn vele duizenden mensen omgebracht die verdacht werden van deelname aan drugshandel.