Celstraffen voor 'crystal meth-koks' om drugslab Herwijnen

Drie mannen zijn veroordeeld voor het maken en bezitten van de drug crystal meth in een lab in Herwijnen. Twee Mexicanen van 46 en 27 jaar krijgen vijf jaar cel, een 36-jarige man uit Dordrecht 2,5 jaar.

Vorig jaar juni viel de politie een woning in de Gelderse plaats binnen. In een schuur op het boerenerf werd een drugslab ontdekt. Volgens de rechtbank werkten de twee Mexicanen als 'koks' in het lab en produceerden zij daar methamfetamine, zoals de drug ook heet.

De man uit Dordrecht werkte als chauffeur van de twee en vervoerde grondstoffen en eindproducten. Daarnaast was hij de 'ogen en oren' van de opdrachtgever, aldus de rechtbank.

Medeplichtig

De eigenaar van het boerenerf, een 65-jarige man uit Herwijnen, is schuldig bevonden aan medeplichtigheid, meldt Omroep Gelderland. Hij is veroordeeld tot vijftien maanden cel en een geldboete van 10.000 euro. Een 66-jarige man uit Gorinchem is ook veroordeeld voor medeplichtigheid en krijgt een jaar celstraf. Volgens de rechtbank wisten beide mannen dat er in de schuur harddrugs werden geproduceerd.

Verder acht de rechtbank het bewezen dat dezelfde twee Mexicanen in vorig jaar februari ook drugs produceerden in een drugslab in het Utrechtse Eemnes. Het bewijs kwam vooral van berichten in EncroChat, een chatserver waarin versleutelde berichten zijn verstuurd.