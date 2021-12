Kabinet: dit jaar geen steunregeling meer te maken voor starters

Het demissionaire kabinet wil nog weleens kijken of het bij de steunpakketten in de coronacrisis nog iets extra's kan doen voor startende ondernemers. Een ruime Kamermeerderheid (met onder meer de regeringspartijen) vindt dat bedrijven die tussen vorig jaar zomer en september dit jaar zijn begonnen er bekaaid vanaf komen. Bij de tegemoetkoming voor vaste lasten wordt de situatie namelijk vergeleken met misgelopen omzet van een periode waarin die ondernemingen nog niet bestonden.

Minister Blok zei in de Tweede Kamer dat hij dit jaar niet meer met extra maatregelen voor starters kan komen, omdat dit tot uitvoeringsproblemen zou leiden en vertragend zou kunnen werken voor de overige ondernemers. "Een nieuwe regeling moet de doelgroep helpen en fraudebestendig zijn", zei hij. Volgens Blok is zo'n regeling complex en duurt het tot volgende maand voordat het kabinet daar iets naders over kan zeggen. Hij wilde nu niet verdergaan dan een onderzoek aankondigen.

Door zwangerschap geen omzet

Het kabinet beloofde de Kamer wel met een betere regeling te komen voor ondernemers die zwanger zijn en daardoor geen omzet kunnen maken. Volgens een Kamermeerderheid valt die groep nu vaak tussen wal en schip.

Ook zegde het kabinet toe te verkennen of er meer kan worden gedaan voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Het bestaande vangnet Besluit bijstandsverlening zelfstandigen is tot 1 januari verruimd, zodat er geen vermogenstoets nodig is om zo'n bijstand aan te vragen. Demissionair staatssecretaris Wiersma wilde niet nu al toezeggen dat die verruiming na 1 januari gehandhaafd blijft, ook omdat hij niet weet welke coronamaatregelen dan gelden. Maar hij wil wel de opties "onderzoeken en uitwerken", zodat het kabinet dan binnenkort snel een besluit kan nemen.

Kamer in grote lijnen akkoord

In de Kamer waren verder veel vragen over concrete groepen of sectoren, waarvoor misschien meer zou moeten worden gedaan, maar in grote lijnen lijkt de Kamermeerderheid wel akkoord te gaan met het steunpakket voor ondernemers dat het kabinet onlangs aankondigde.

Na de aanscherping van de coronamaatregelen maakte het kabinet twee weken geleden onder meer bekend dat de NOW-regeling (loonsteun) terugkeert en dat de tegemoetkoming voor vaste lasten wordt uitgebreid.

Blok benadrukte vandaag dat de regelingen niet "te veel moeten worden opgetuigd met onmogelijke dingen" en dat uit het oogpunt van de rechtsgelijkheid niet te veel 'maatwerk' kan worden geleverd: "We moeten wel eerlijk zijn dat niet alles mogelijk is."