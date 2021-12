Verdachte van moord op journalist Khashoggi na dag vrijgelaten

De man die gisteren in Frankrijk werd opgepakt op verdenking betrokkenheid bij de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi is vrijgelaten. Dat meldt het Franse Openbaar Ministerie.

De Saudische verdachte voldoet volgens justitie niet aan het arrestatiebevel dat Turkije had uitgevaardigd. Franse media melden dat er sprake is van een persoonsverwisseling omdat de man dezelfde naam heeft als de gezochte moordenaar.

De man werd gisteren op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle aangehouden, waar hij aan boord wilde gaan van een vlucht naar Saudi-Arabië. De autoriteiten dachten dat ze Khaled Aedh al-Otaibi hadden aangehouden. Hij is een van de vermeende leden van het commando dat de journalist op 2 oktober 2018 naar het Saudische consulaat in Istanbul lokte, waar hij om het leven werd gebracht.

Kritische journalist

Khashoggi, die woonde en werkte in de VS, was een uitgesproken criticus van de Saudische koninklijke familie en met name van Mohammed bin Salman die met harde hand het land regeert. De journalist schreef onder meer columns voor The Washington Post.