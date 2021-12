Amsterdam verkoopt noodlijdende vuilverwerker aan Rotterdams bedrijf

De gemeente Amsterdam verkoopt al haar aandelen in het Afval Energie Bedrijf (AEB). Nieuwe eigenaar is de Rotterdamse vuilverbrander AVR. Met de verkoop is 450 miljoen euro gemoeid. AVR heeft verbrandingslocaties in Duiven en Rozenburg.

AEB moest in de zomer van 2019 door slecht onderhoud vier van de zes verbrandingslijnen sluiten. De directie wilde 150 miljoen euro steun van de gemeente en dreigde met een faillissement als die er niet kwam.

Uiteindelijk keerden Amsterdam en banken ongeveer 16 miljoen euro uit. Door de kwestie stapte wethouder Udo Kock (D66) op. Hij stond destijds alleen met het plan om de noodlijdende afvalverwerker te verkopen.

Die verkoop gaat dan nu alsnog door, maar moet nog wel worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De directie van AEB, de raad van commissarissen en de ondernemingsraad steunen de overname, meldt NH Nieuws.

'Verder bouwen aan onderneming'

"We zijn tevreden met de overeenkomst", zegt wethouder Victor Everhardt. "Met AVR krijgt AEB een kapitaalkrachtige nieuwe aandeelhouder en kan er verder worden gebouwd aan versterking en verduurzaming van de onderneming. Ik vertrouw erop dat AEB met deze koper een gezonde en stabiele toekomst tegemoetgaat, met zorg voor de medewerkers."

Volgens ceo Paul Dirix van AEB is de overname "in het belang van klanten, medewerkers en alle andere partijen die bij AEB betrokken zijn". "Wij zien uit naar de samenwerking met AVR en zijn blij met hun commitment op het gebied van werkgelegenheid."