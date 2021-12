Stroomkabel tussen wal en Ameland vernield

Een stroomkabel die wordt aangelegd tussen het vasteland en Ameland is vernield. De sabotage is eind september ontdekt. Reparatie is niet mogelijk.

De kabel was bedoeld om Ameland duurzamer te maken. Steeds meer eilandbewoners hebben zonnepanelen en er zijn plannen voor zonneparken op Ameland, naast het park dat er al is. Sinds 2015 staan er 23.000 zonnepanelen op het vliegveld bij Ballum. De opgewekte groene stroom moet worden getransporteerd naar de wal.

Netbeheerder Liander wil niet zeggen waar de kabel tussen het Waddeneiland en het vasteland is vernield. De aannemer heeft aangifte gedaan en de politie doet momenteel onderzoek.

Nieuwe kabels niet op voorraad

De producent kan pas begin 2022 nieuwe kabels maken en leveren, meldt Omrop Fryslân. Een woordvoerder van Liander zegt dat de vertraging beperkt blijft. "Eind januari zijn er nieuwe kabels en die kunnen al in februari worden aangelegd. Daar hebben we goede afspraken over kunnen maken."

De aanleg is klaar nog voor het broedseizoen begint. Dat duurt van half maart tot medio juli. In die periode is het verboden vogels te verstoren.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil voor de verduurzaming van de gaswinning gebruikmaken van groene stroom. Om die ontwikkelingen te realiseren, moest Liander twee nieuwe kabels aanleggen naar het eiland.