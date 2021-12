Kellogg's ontslaat 1400 stakende medewerkers na bittere strijd over arbeidsvoorwaarden

De Kellogg Company, de grootste producent van ontbijtgranen in de Verenigde Staten, gaat 1400 werknemers die al sinds begin oktober staken "permanent vervangen".

Het besluit volgt na een maandenlange bittere strijd tussen het bedrijf en de vakbond. De partijen kwamen vorige week tot een voorlopig akkoord, waarin werknemers een jaarlijkse loonsverhoging van 3 procent zouden krijgen. Dat zou gelden voor vijf jaar, maar het werd afgewezen door "een overweldigende meerderheid van het personeel", aldus de vakbonden. "De leden hebben gesproken. De staking gaat door."

De werknemers willen meer loonsverhoging, omdat ze elke week meer dan 80 uur werken en ze de fabrieken tijdens de pandemie draaiende hebben gehouden. Ze eisen betere pensioenvoorzieningen en willen dat de directie afziet van plannen voor een tweeledig beloningssysteem, waardoor nieuwe werknemers in de fabrieken minder loon en voordelen krijgen dan degenen die er al langer werken.

Slechter behandeld dan machines

"Nog maar een jaar geleden werden we helden genoemd, omdat we doorwerkten in de pandemie, zeven dagen per week, zestien uur per dag", zegt vakbondsleider Trevor Bidelman, wiens familie al vier generaties voor Kellogg's werkt. "Nu zijn we blijkbaar geen helden meer."

Het fabriekspersoneel werkt vaak zeven dagen per week en mag geen vrij nemen. "We hebben geen weekend, soms werken we 100 tot 130 dagen achtereen", vertelt Bidelman. "De machines hier draaien 28 dagen en worden daarna drie dagen stilgezet om schoongemaakt te worden. Ze behandelen ons dus slechter dan hun machines."

Zware, slecht betaalde fabrieksbanen

Honderden werknemers van graanfabrieken in onder meer Michigan, Lancaster, Memphis en Battle Creek moeten nu het veld ruimen. "Dit is niet waar we op uit waren, maar we moeten nu stappen zetten om de continuïteit te waarborgen", zegt Chris Hood, ceo van Kellogg North America. "We zijn het aan onze klanten verplicht om de granen te blijven leveren die ze kennen en waar ze van houden."

Kellogg's hield de fabrieken afgelopen twee maanden draaiend door managers en tijdelijk personeel aan de lopende band te zetten. Ook liet de multinational ontbijtgranen uit fabrieken in het buitenland aanrukken om de Amerikaanse markt te kunnen bedienen.

Volgens arbeidsmarktdeskundigen wordt het voor Kellogg's een flinke kluif om vervanging te vinden voor de 1400 ontslagen werknemers. De arbeidsmarkt in Amerika is krap, er staat een recordaantal vacatures open en personeel is lastig te vinden. Daarbij zijn zware, slecht betaalde fabrieksbanen met onregelmatige werktijden niet erg in trek.