Israëlische ondergrondse muur langs Gazastrook na bijna vier jaar voltooid

Na bijna vier jaar heeft Israël de aanleg van een ondergrondse muur langs de Gazastrook voltooid. Dat maakte de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz vandaag bekend. Het bouwwerk is bedoeld om aanslagen in Israël door Hamas, de groepering die in Gaza aan de macht is, te voorkomen.

Tijdens de Gaza-oorlog van 2014 slaagden strijders uit Gaza er meerdere keren in om via aanvalstunnels Israëlisch grondgebied binnen te komen. Bij de aanleg van de ondergrondse muur heeft het Israëlische leger veel van deze tunnels gesloopt.

De ondergrondse barrière is 65 kilometer lang en gemaakt van 140.000 ton ijzer en staal. Bovenop het bouwwerk staat een zes meter hoog hekwerk. Het geheel is uitgerust met sensoren, radarsystemen, camera's en een op afstand bestuurbaar wapensysteem.

Hoe diep de muur is, maakt Israël niet bekend. Gantz voorspelde dat de "barrière de Israëlische burgers een gevoel van veiligheid zal geven".