Biden en Poetin wijzen elkaar in videogesprek op 'rode lijnen' inzake Oekraïne

De Russische president Poetin en zijn Amerikaanse ambtgenoot Biden hebben ruim twee uur gevideobeld over de hoog opgelopen spanningen inzake Oekraïne. Washington vreest dat Moskou een invasie plant, iets dat de Russen met klem tegenspreken.

"Gegroet meneer de president", opende Poetin het videogesprek volgens door Russische staatsmedia gepubliceerde beelden. "Goed om je te zien", antwoordde Biden, die eraan toevoegde dat hij hoopte dat hun volgende gesprek weer fysiek zou plaatsvinden. Verdere details over de inhoud van het onderhoud zijn nog niet bekendgemaakt.

Rode lijnen

Woordvoerders zeiden vooraf dat de presidenten zullen hameren op de 'rode lijnen': waar wat hen betreft de grenzen liggen in de crisisdreiging rond Oekraïne. Het videogesprek is het eerste onderhoud sinds juli tussen beide leiders. Amerikaanse media spreken van een test voor Biden.

Gisteren werd bijvoorbeeld al duidelijk dat de VS zware economische sancties zal invoeren als Rusland daadwerkelijk overgaat tot een offensief tegen Oekraïne. De afgelopen maanden hebben vele tienduizenden Russische militairen zich verzameld nabij de grens met het buurland.

Volgens inlichtingendiensten van de VS bereidt Moskou mogelijk een invasie voor. Het Kremlin spreekt dat tegen en zegt dat het gaat om een trainingsmissie.

Grote escalatie

Analisten menen dat Poetin vooral wil laten zien dat hij bereid is tot een inval in Oekraïne, maar dat de kans klein is dat hij dat ook echt zal doen. Desondanks bestempelen experts de situatie als risicovol. Een verkeerde handeling door militairen kan potentieel leiden tot een grote escalatie.

Moskou wil dat het Westen stopt met het leveren van wapens aan Oekraïne en eist garanties dat het Oost-Europese land op termijn geen lid wordt van de NAVO. Poetin ziet beide zaken als een grote bedreiging voor Rusland. Ook wil het Kremlin toezeggingen dat Oekraïne niet zal proberen het sinds 2014 aan pro-Russische separatisten verloren grondgebied te heroveren.

De regering in Kiev zegt dit niet van plan te zijn. President Zelensky vreest juist dat Rusland de aan de grens gestationeerde militairen zal inzetten tegen Oekraïne. Hij zei gisteren dat de Oekraïense strijdkrachten sterk genoeg zijn om een invasie af te slaan.