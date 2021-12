Vijf migranten gevonden in laadruimte van vrachtwagen in Weesp

De politie heeft vanmiddag in Weesp vijf migranten gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen. De vijf werden ontdekt nadat de vrachtwagenchauffeur geklop in zijn cabine hoorde en argwaan kreeg.

De chauffeur besloot de politie te bellen. Die opende de laadruimte en trof daar de vijf verstekelingen aan. Het lijkt erop dat de migranten in goede gezondheid verkeren, meldt NH Nieuws. Volgens een woordvoerder van de politie waren ze aanspreekbaar. Volgens onbevestigde berichten komen ze uit Iran.

De vijf zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Ook de vrachtwagenchauffeur wordt ondervraagd. De vrachtwagen kwam uit Frankrijk en moest in Weesp een lading lossen.