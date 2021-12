S10 namens Nederland in 2022 naar Eurovisie Songfestival

Zangeres S10 vertegenwoordigt Nederland volgend jaar op het Eurovisie Songfestival in Italië. Dat heeft AVROTROS namens de selectiecommissie bekendgemaakt.

De 21-jarige S10, die in het dagelijks leven Stien den Hollander heet, staat bekend om haar rauwe, gevoelige nummers waarin ze een boekje opendoet over haar mentale gezondheidsproblemen, zoals depressiviteit en stemmen in haar hoofd. In 2017 brak ze door met de ep Antipsychotica, waarvoor ze tekende bij platenlabel Noah's Ark. Daarop volgde een jaar later de ep Lithium en in 2019 verscheen haar eerste debuutalbum waarmee ze een Edison won, de belangrijkste Nederlandse popmuziekprijs.

Voor haar laatste album, Vlinders (2020), werkte S10 samen met andere grote Nederlandse namen, zoals Ronnie Flex, Yung Nnelg en Wende. Het album ontving lovende recensies.

De 66ste editie van Songfestival vindt plaats in mei 2022 in de Italiaanse stad Turijn.

Beluister hieronder het nummer Adem Je In, dat S10 dit jaar uitbracht: