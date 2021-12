Dodental vulkaanuitbarsting Indonesië loopt verder op

Indonesië telt ruim honderd vulkanen. Op de hellingen wonen tienduizenden mensen omdat de grond er vruchtbaar is. De vulkaan Semeru is de hoogste berg op Java, met een hoogte van bijna 3700 meter. Sinds december vorig jaar is de vulkaan meerdere keren uitgebarsten.

Indonesië ligt in de 'ring of fire', een gebied in de Grote Oceaan met bijna 130 actieve vulkanen waar ook regelmatig aardbevingen voorkomen.