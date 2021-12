Wekdienst 7/12: Biden en Poetin spreken elkaar • Prinses Amalia 18 jaar

Ander nieuws uit de nacht:

Helft slachtoffers mensenhandel binnen 7 jaar opnieuw getroffen door misdrijf: In de meeste gevallen gaat het om ernstige delicten, zoals mishandeling of seksueel geweld.

Terdoodveroordeelde moordenaar VS bekent kort voor executie nog een moord: De man uit Mississippi was ter dood veroordeeld voor de moord op zijn vrouw in 2010. Aan zijn advocaten bekende hij dat hij in 2007 ook zijn schoonzus had vermoord. Hij heeft ze uitgelegd waar ze haar stoffelijke resten kunnen vinden. Hij was al verdachte in de zaak.

Drake trekt nominaties voor prestigieuze Grammy's in: De naam van de Canadese rapper en zanger was gisteren ineens verdwenen van de genomineerdenpagina op de website van het belangrijkste Amerikaanse muziekprijzengala. Het is niet duidelijk waarom Drake zijn nominaties heeft ingetrokken.

En dan nog even dit:

Deze artefacten levert de Amerikaanse miljardair en verzamelaar Michael Steinhardt in. Ook is hij akkoord gegaan met een levenslang verbod op het kopen van kunstschatten uit de oudheid, nadat was gebleken dat tal van objecten die hij in de afgelopen decennia had aangekocht een dubieuze herkomst hadden. De 81-jarige Steinhardt ontloopt zo vervolging, meldt de openbare aanklager van Manhattan.